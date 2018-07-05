РИАМО - 5 июл. В подмосковном Домодедове создадут новую особую экономическую зону «Максимиха», сообщил в четверг губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Воробьев в четверг традиционно выступил перед депутатами Московской областной думы и поблагодарил их за совместную работу.

«Банк ВТБ вместе с нами планирует подать заявку на еще одну особую экономическую зону - «Максимиха» в городском округе Домодедово», - сказал Воробьев.

В Московской области уже более 10 лет успешно развиваются особые экономические зоны. В настоящее время на территории региона действуют три ОЭЗ – в Дубне, Фрязине и Ступине, причем последняя создана по инициативе частных инвесторов и не имеет в своей основе государственного участия.

Заместитель председателя правительства Московской области – министр инвестиций и инноваций региона Денис Буцаев также сообщил, что до конца текущего года в Кашире планируют разместить еще одну особую экономическую зону.