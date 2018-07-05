РИАМО - 5 июл. Новый рентгеновский аппарат типа «С-дуга» начали эксплуатировать в Наро-Фоминской районной больнице №1, оборудование появилось в рамках реализации программы «Здравоохранение Подмосковья», говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

«В Наро-Фоминской районной больнице №1 в операционной травмоцентра заработал новый рентгеновский аппарат типа «С-дуга». На оборудование было выделено 7 миллионов рублей», – сказал министр здравоохранения региона Дмитрий Марков.

По его словам, аппарат приобретен в рамках реализации программы «Здравоохранение Подмосковья». Всего в 2018 году будет закуплено порядка 70 единиц тяжелого медицинского оборудования.

«Рентгеновский аппарат работает в круглосуточном режиме и используется при операциях в нейрохирургии, травматологии и хирургии. В среднем ежедневно проводится по 2-3 операции с использованием С-дуги»», – отметил Марков.

Он добавил, что обеспечение медучреждений Подмосковья современным оборудованием является одной из важнейших направлений работы. Например, на закупку тяжелого медицинского оборудования в текущем году планируется направить свыше 400 миллионов рублей.