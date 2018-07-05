РИАМО - 5 июл. Депутаты Мособлдумы в четверг приняли поправки к закону «О благоустройстве», согласно которым собственники обязаны содержать прилегающую к земельным участкам территорию в чистоте, сообщил журналистам министр ЖКХ Московской области Евгений Хромушин.

«Появилось понятие прилегающей территории к земельным участкам, даже незанятым, то есть если ничего не построено, то все равно обязан в пределах кадастровых границ на соответствующем расстоянии убирать, содержать территорию», - сказал Хромушин.

Депутаты приняли закон в целом большинством голосов.