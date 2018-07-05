РИАМО - 5 июл. Административная реформа позволила Подмосковью за 2017 год высвободить около 1,7 миллиарда рублей и направить их на развитие муниципалитетов, сообщил в четверг губернатор региона Андрей Воробьев.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в четверг традиционно выступил перед депутатами Московской областной думы и поблагодарил их за совместную работу.

«Чтобы достичь позитивных перемен, нам с вами приходилось принимать и сложные решения. Одним из таких решений было преобразование муниципальных районов в городские округа. В наш адрес часто звучала критика. Безусловно, было недовольство среди муниципальных депутатов и чиновников, потому что преобразование в городской округ предполагало оптимизацию. Вместе с тем, только за прошлый год нам удалось высвободить 1,7 миллиарда рублей и направить их на решение ключевых вопросов в территориях», - сказал Воробьев.

Формирование городских округов на территории муниципальных районов также позволило выстроить эффективную управленческую вертикаль для работы по многим важным для людей направлениям.

«В первую очередь, наша задача – сделать так, чтобы в выигрыше всегда оставались люди. Например, житель Наро-Фоминска, который за проезд в деревню Головково Наро-Фоминского округа платит 33 рубля, а не 75, как раньше. Или житель Климовска, который теперь, после образования городского округа Подольск, платит за кубометр воды 22,5 рубля, а не 33», - добавил Воробьев.

При реформировании были сохранены все льготы сельским учителям и врачам, которые существовали до вхождения населенного пункта в городской округ. Также власти предусмотрели возможность сохранить историческое название для отдельных населенных пунктов, как это было с Вереей.