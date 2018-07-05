РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 5 июл. Управляющую компанию в подмосковном Дзержинском могут оштрафовать на 300 тысяч рублей, если она не вставит выбитые стекла в подъезде жилого дома на площади Дмитрия Донского, сообщил руководитель Госжилинспекции Московской области Вадим Соков.

В четверг Соков проинспектировал готовность нескольких многоквартирных домов (МКД) к отопительному сезону в Дзержинском. В подъезде дома №3 на площади Дмитрия Донского он обратил внимание на выбитые стекла на одном из этажей.

«Жители ходили курить, выбили стекло, чтобы дым уходил на улицу. Это недопустимо в рамках подготовки к отопительному периоду, зимой будет холодно. Я поручил управляющей компании до 12 июля устранить данное нарушение. Если не устранят, то будут оштрафованы на сумму до 300 тысяч рублей», - сказал Соков.

Также он попросил заменить фанерные двери возле пожарных выходов на утепленные. Кроме того, Соков отметил захламленные подвалы и крыши домов. Их также уберут от мусора.

«Администрация и член совета данного МКД месяц назад подписали паспорт готовности дома к отопительному сезону. По факту оказалось, что нарушений слишком много. Возьмем ситуацию на контроль, если администрация будет и дальше подписывать паспорта без проверки, будем штрафовать», - подчеркнул Соков.

В настоящее время в Московской области полным ходом проводится подготовка жилого фонда к эксплуатации в зимний период. От готовности жилых домов зависит безаварийная эксплуатация МКД и, соответственно, комфортное проживание собственников жилых помещений. Подготовка МКД к зиме начинается практически сразу после окончания предыдущего отопительного периода.

В Московской области сейчас насчитывается 54 111 МКД. Госжилинспекция выборочно проверит до 30% домов.