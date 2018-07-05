РИАМО – 5 июля. Сейф с 60 тысячами евро похитили из офиса логистической компании в центре Москвы, полиция разыскивает грабителя, сообщает в четверг ТАСС.

«Неизвестный поднялся по веревке на второй этаж здания на Садово-Кудринской улице, где располагается офис логистической компании, через окно проник в кабинет председателя совета директоров фирмы, похитил из кабинета сейф с 60 тысячами евро и скрылся», - говорится в сообщении.

Материальный ущерб составил 4,4 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело о краже. Проводится розыск подозреваемого, сотрудники полиции просматривают записи с камер видеонаблюдения.