РИАМО - 5 июл. На выборах губернатора Московской области в 2018 году впервые могут принять участие порядка 40 тысяч молодых жителей региона, сообщила журналистам в четверг председатель Мособлизбиркома Эльмира Хаймурзина.

«Мы ожидаем, что в принципе у нас в области порядка 40 тысяч молодых людей, и мы, конечно, всех ждем на избирательных участках. Если и начинается взрослая жизнь, как мне кажется, то она начинается с того, что молодой человек должен приходить на избирательный участок и принять участие в жизни своей страны, своего региона», - сказала Хаймурзина.

Выборы губернатора Подмосковья состоятся 9 сентября. Также в этот день состоятся муниципальные выборы: пройдут 43 избирательных компании в 19 муниципальных образованиях региона.