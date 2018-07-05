РИАМО - 5 июл. До конца текущего года в Московской области на территории подмосковной Каширы и Домодедова планируют разместить особые экономические зоны (ОЭЗ), основные параметры проектов подготовлены, сообщил журналистам заместитель председателя правительства Московской области – министр инвестиций и инноваций региона Денис Буцаев.

«В Кашире создается зона с хорошими энергетическими мощностями, которые позволят вмещать всех, кто в этом отношении энергозатратен, но при этом эффективен. Уже достаточно большой пул инвесторов собран – в настоящий момент около шести заявок. Вторая зона – это зона больше агрологистического характера, здесь крупным партнером выступает банк ВТБ. Мы создаем ее на территории округа Домодедово. В настоящий момент также основные параметры проекта уточнены», – сказал Буцаев.

По его словам, планируется, что обе зоны появятся до конца текущего года.

Он добавил, что соответствующие документы для создания двух особых экономических зон будут поданы летом.

В Московской области уже более 10 лет успешно развиваются особые экономические зоны. В настоящее время на территории региона действуют три ОЭЗ – в Дубне, Фрязине и Ступине, причем последняя создана по инициативе частных инвесторов и не имеет в своей основе государственного участия.