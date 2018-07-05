РИАМО - 5 июл. Подмосковье развивается в соответствии с принятой идеологией лидерства, которая подразумевает эффективность и открытость власти, а также нацеленность на высокие результаты, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в четверг традиционно выступил перед депутатами Московской областной думы и поблагодарил их за совместную работу.

«Мы вместе выбрали для нашего региона идеологию лидерства. Это значит – четко и подробно реализовывать курс президента. Работать на результат, стремиться быть лучшими. Всегда открыто обсуждать решения с людьми и не бояться ставить амбициозные цели», - сказал Воробьев.

Он подчеркнул, что в ближайшие пять лет подмосковные власти будут руководствоваться в своей работе новым майским указом президента.

«В указе сформулированы магистральные задачи для каждого региона. В их решении важно участие всех ветвей и уровней власти», - отметил Воробьев.