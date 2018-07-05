РИАМО - 5 июл. Власти Подмосковья разрабатывают ряд мер поддержки для расширения и укрепления промышленного потенциала Московской области, в частности, предполагается введение мер поддержки по сертификации продукции на внешних рынках и логистике, сообщил журналистам в четверг заместитель председателя правительства Московской области – министр инвестиций и инноваций региона Денис Буцаев.

В четверг в доме правительства Московской области проходит форум «День промышленника – 2018» с участием представителей власти, инвесторов и предпринимателей.

«Мы рассчитываем на новые меры поддержки нашего экспорта. В этом отношении мы сегодня говорили о новых рынках как существенном способе расширения и укрепления промышленного потенциала Подмосковья. Мы видим в настоящее время, что российский рынок фактически близок к насыщению, мы на российском рынке присутствуем в хорошем объеме, но для того, чтобы наши предприятия могли расти, для того, чтобы мы могли расширяться, необходимо нахождение новых рынков, укрепление на внешних рынках», - сказал Буцаев.

Он добавил, что в настоящий момент правительство Московской области разрабатывает ряд мер, которые должны более эффективно поддержать подмосковных промышленников по выходу на внешние рынки.

«В дополнение к тем мерам, которые уже существуют, это и выставочная деятельность, и переводы материалов на иностранные языки, мы в настоящий момент готовы будем предложить поддержку по сертификации продукта на внешних рынках и по логистике. Это будет касаться не только промышленных, но, в том числе, и сельхозпродукции», - добавил Буцаев.

Он добавил, что в отношении мер поддержки, связанных со стимуляцией развития промышленных зон, в настоящий момент проводится работа над налоговыми формами поддержки тех старых предприятий, которые готовы модернизироваться и вкладывать дополнительные средства для укрепления своего промышленного потенциала.