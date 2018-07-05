РИАМО - 5 июл. Более 6 тысяч квадратных метров составит площадь Наро-Фоминского машиностроительного завода после реконструкции, на увеличение площади и техническое перевооружение предприятия выделят около 150 миллионов рублей, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

Акционерное общество «Наро-Фоминский машиностроительный завод» получило разрешение на реконструкцию и техническое перевооружение предприятия, расположенного в городе Наро-Фоминске, переулок 2-й Володарский.

«Проект находится на сопровождении Центра содействия строительству Московской области. Общая площадь двух-трехэтажного здания завода после реконструкции составит 6,4 тысячи квадратных метров. Площадь застройки – 5,3 тысячи квадратных метров. В реализацию проекта планируется инвестировать порядка 150 миллионов рублей», – отметил министр строительного комплекса Московской области Руслан Тагиев.

Реконструкцию и перевооружение объекта планируют завершить до конца 2018 года. Это позволит создать дополнительные рабочие места.

Наро-Фоминский машиностроительный завод специализируется на производстве авиационной техники, в том числе авиационной техники двойного назначения: статоров компрессоров низкого и высокого давления, лопаток, воздухо-воздушного теплообменника. Помимо промышленно-производственной, осуществляет испытательную и сертификационную деятельность.