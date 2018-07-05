РИАМО - 5 июл. Новый спецпроект запустили на информационных экранах в московских трамваях «Витязь-М», на экранах транслируются информация о чемпионате мира по футболу, включения из фан-зон различных городов, сообщил в среду журналистам генеральный директор компании «РосИнновация» Вадим Мохов.

«Специально для освещения хода проведения чемпионата мира по футболу был создан спецпроект, который включает в себя разнообразный тематический контент на тему чемпионата мира», - сказал Мохов.

Он отметил, что на медиаэкранах в трамваях «Витязь-М» отображается ход матчей чемпионата мира по футболу, а также турнирная таблица, результаты игр и статистика встреч футбольных команд.

«Дополнительно наши специальные корреспонденты интересуются у болельщиков в фан-зонах в разных городах и в других странах о том, как они относятся к футболу, и передают приветы пассажирам общественного транспорта, которые потом появляются на экранах трамваев», - добавил Мохов.

Трехсекционные трамваи «Витязь-М» впервые вышли на московские улицы в марте прошлого года. Сегодня на линиях работают 180 вагонов, а к концу следующего года их число достигнет 300 единиц. Такие трамваи курсируют по маршрутам на северо-востоке, востоке, юго-востоке, юге и в центре столицы.

Россия первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу FIFA. Игры принимают 11 российских городов. Мундиаль завершится 15 июля.