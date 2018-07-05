РИАМО - 5 июл. Около 1,2 миллиарда рублей понадобится в 2018 году для введения льгот на проезд в Москве подмосковным гражданам старше 60 лет с 1 сентября, сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в четверг традиционно выступил перед депутатами Московской областной думы и поблагодарил их за совместную работу.

«Проезд жителей Московской области на общественном транспорте в Москве, в метрополитене. На эти цели понадобится порядка 3 миллиардов рублей. Сегодня я внес поправку, принимая изменения в бюджет, порядка 1,2 миллиарда рублей мы предусмотрим с точки зрения остатка по этому году и поймем, сколько нужно будет внести со следующего года», - сказал Брынцалов.

Он отметил, что дополнительного соглашения с Москвой для этого подписывать не нужно, документ действует до 2021 года.

Ранее по просьбам жителей Московской области губернатор Андрей Воробьев решил ввести с 1 сентября новую льготу для всех жителей региона старше 60 лет по бесплатному проезду в Москве на общественном транспорте.

Кроме того, до этого Воробьев и мэр Москвы Сергей Собянин приняли решение о предоставлении всем пенсионерам Подмосковья и столицы права на бесплатный проезд в поездах пригородного сообщения с 1 августа 2018 года.

Кроме пенсионеров, воспользоваться данной льготой смогут почетные доноры, дети до 18 лет из многодетных семей (обучающиеся – до 23 лет) и один из их родителей; опекун или приемный родитель, который воспитывает ребенка-сироту; родители или другие законные представители детей-инвалидов; один из родителей инвалида с детства, который сейчас получает образование – вплоть до достижения им 23 лет.

В общей сложности право бесплатного проезда получат 2,8 миллиона человек, в том числе 1,2 миллиона жителей Московской области и 1,6 миллиона жителей Москвы.