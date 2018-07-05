РИАМО - 5 июл. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев предложил присвоить звание «Почетный гражданин Московской области» заслуженному тренеру по художественной гимнастике Ирине Винер-Усмановой.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в четверг традиционно выступил перед депутатами Московской областной думы и поблагодарил их за совместную работу.

«И сегодня я хочу внести предложение о присвоении звания «Почетный гражданин Московской области» Ирине Александровне Винер-Усмановой. Ее имя давно стало символом мировой художественной гимнастике. Новогорск, где тренируется наша сборная, известен на всю страну. И важно, что Ирина Александровна принимает самое активное участие в подготовке спортсменов», - сказал Воробьев.

Он рассказал, что в Подмосковье 25 почетных жителей. Каждый из них – это человек-легенда, который своей личностью символизирует целую сферу жизни.

За эти пять лет присвоено звание «Почетный гражданин Московской области» Леониду Михайловичу Рошалю, Алексею Архиповичу Леонову, Валентине Ивановне Гагариной, Владимиру Николаевичу Трусову.

Ирина Винер-Усманова – советский и российский тренер по художественной гимнастике, педагог, доктор педагогических наук, профессор. Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (c 2008 года), вице‑президент технического комитета по художественной гимнастике Международной федерации гимнастики. В 2015 году получила звание Героя труда РФ. Является заслуженным работником физической культуры и заслуженным тренером.