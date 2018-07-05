РИАМО - 5 июл. Депутаты Мособлдумы на заседании в четверг сразу в трех чтениях приняли закон, которым вводятся дополнительные меры соцподдержки по бесплатному проезду на железнодорожном транспорте пригородного сообщения для подмосковных пенсионеров и ряда льготных категорий.

Кроме пенсионеров, льгота предоставляется лицам, награжденным знаком «Почетный донор СССР», «Почетный донор России»; детям из многодетных семей в возрасте до 18 лет, а также обучающимся в образовательных организациях всех типов по очной форме обучения; одному из родителей многодетной семьи; опекуну, приемному родителю, патронатному воспитателю, воспитывающему ребенка-сироту; родителям или законным представителям ребенка-инвалида.

«Прошу поддержать законопроект», - сказала министр социального развития Московской области Ирина Фаевская.

Предоставление дополнительных мер соцподдержки будет осуществляться за счет средств регионального бюджета.

«Закон принят в целом», - сказал первый заместитель председателя Мособлдумы Никита Чаплин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев и мэр Москвы Сергей Собянин приняли решение о предоставлении всем пенсионерам Подмосковья и столицы, а также ряду льготников права на бесплатный проезд в поездах пригородного сообщения с 1 августа 2018 года.

В общей сложности право бесплатного проезда получают 2,8 миллиона человек, в том числе 1,2 миллиона жителей Московской области и 1,6 миллиона жителей Москвы.

Ежегодно в бюджете Московской области на данные цели будет предусматриваться 4,1 миллиарда рублей.

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