РИАМО - 5 июл. Пять дополнительных избирательных участков планируют открыть в подмосковных садовых товариществах для выборов губернатора Московской области наряду с экстерриториальными участками для выборов мэра Москвы, сообщила журналистам в четверг председатель Мособлизбиркома Эльмира Хаймурзина.

«Когда мы совместно с коллегами из Москвы и союза дачников Подмосковья начали ревизировать СНТ, мы столкнулись с тем, что там проживают и граждане Подмосковья. Мы понимаем, что нужно создавать пять участков для выборов губернатора в пяти таких СНТ. Такие участки есть, к концу следующей недели планируем опубликовать, пока что это предварительно», – сказала Хаймурзина.

Она добавила, что после определения точного числа необходимого количества дополнительных избирательных участков в подмосковных СНТ, будет развернута большая компания по информированию населения о возможности проголосовать на новых участках.

Ранее она сообщила, что прием заявлений по системе «мобильного избирателя» в Московской области для участия в выборах губернатора региона начнется с 25 июля.

По данным на 5 июля, документы в Мособлизбирком для регистрации кандидатов на выборы губернатора Подмосковья подали: партия «Единая Россия» на Андрея Воробьева, «Справедливая Россия» на Игоря Чистюхина, «РОСТА» на Бориса Надеждина, «Альянс Зеленых» на Валерию Белову, ЛДПР на Кирилла Жигарева и КПРФ на Константина Черемисова.

Выборы губернатора Подмосковья состоятся 9 сентября. Также в этот день состоятся муниципальные выборы: пройдут 43 избирательных компании в 19 муниципальных образованиях региона.