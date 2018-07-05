РИАМО - 5 июл. Расходы Московской области на 2018 год увеличили почти на 19 миллиардов рублей, в том числе для введения льгот на проезд, увеличения зарплат бюджетникам, сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в четверг традиционно выступил перед депутатами Московской областной думы и поблагодарил их за совместную работу.

«Конечно, законодатели поддержат инициативы губернатора. Мы имеем такую возможность с точки зрения бюджета благодаря развитию бизнеса, инвестиций. Сегодня мы уточняем бюджет на дополнительные 17,5 миллиардов рублей, которые позволяют нам реагировать на такие просьбы, которые звучат с мест - это и просьбы о льготах на железнодорожном транспорте. (Расходы увеличиваем - ред.) почти на 19 миллиардов рублей», - сказал Брынцалов журналистам.

Он отметил, что в ходе заседания также была внесена поправка на дополнительное увеличение расходов для введения льгот на проезд в общественном транспорте Москвы - порядка 1,2 миллиарда рублей.

«Наш дефицит не будет превышать 10%. Мы работаем в рамках бюджетного кодекса», - заключил Брынцалов.

Депутаты поддержали законопроект сразу в трех чтениях большинством голосов.

Ранее по просьбам жителей Московской области губернатор Андрей Воробьев решил ввести с 1 сентября новую льготу для всех жителей региона старше 60 лет по бесплатному проезду в Москве на общественном транспорте. Кроме того, до этого Воробьев и мэр Москвы Сергей Собянин приняли решение о предоставлении всем пенсионерам Подмосковья и столицы права на бесплатный проезд в поездах пригородного сообщения с 1 августа 2018 года.

Кроме пенсионеров, воспользоваться данной льготой смогут почетные доноры, дети до 18 лет из многодетных семей (обучающиеся – до 23 лет) и один из их родителей; опекун или приемный родитель, который воспитывает ребенка-сироту; родители или другие законные представители детей-инвалидов; один из родителей инвалида с детства, который сейчас получает образование – вплоть до достижения им 23 лет.

В общей сложности право бесплатного проезда получат 2,8 миллиона человек, в том числе 1,2 миллиона жителей Московской области и 1,6 миллиона жителей Москвы.