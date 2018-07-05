РИАМО - 5 июл. В Московской области реализуется программа по обеспечению жителей региона качественной питьевой водой, к концу 2018 года еще 1,5 миллиона человек смогут получат такую воду из-под крана, сообщил в четверг губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в четверг традиционно выступил перед депутатами Московской областной думы и поблагодарил их за совместную работу.

«Если в 2014 году чистой водой были обеспечены 83% жителей, то в этом году мы коснулись уже 94% наших жителей. В общем и целом, к концу этого года качественной питьевой водой будут обеспечены плюс 1,5 миллиона жителей. Мы практически завершаем эту программу», - заключил Воробьев.

Он отметил, что в августе запускают Восточную систему водоснабжения.

В Подмосковье уже несколько лет реализуется губернаторская программа «Чистая вода», цель которой - обеспечить почти каждого жителя чистой питьевой водой из централизованных источников водоснабжения. Сегодня Подмосковье является регионом-лидером среди других субъектов РФ по обеспечению жителей чистой водой.