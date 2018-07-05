РИАМО - 5 июл. Власти Подмосковья продолжают держать на контроле ситуацию с застройщиком Urban Group, регион взял на себя достройку социальной инфраструктуры и жилых зданий, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в четверг традиционно выступил перед депутатами Московской областной думы и поблагодарил их за совместную работу.

«Мы также вместе с федеральным правительством держим на контроле ситуацию с Urban Group. Это была надежная компания, которая по ряду проектов прогнозировала хорошую рентабельность. И наша общая цель – не допустить, чтобы эта ситуация отразилась на людях», – сказал Воробьев.

Он отметил, что регион взял на себя достройку социальной инфраструктуры и жилых зданий по схеме финансирования 50 на 50 с федеральным бюджетом. Речь идет о докапитализации фонда, где из бюджета Подмосковья выделяется 50% средств, необходимых для завершения строительства жилья, столько же выделит бюджет РФ.

Ранее в Фонде защиты прав дольщиков сообщили, что права дольщиков Urban Group будут защищены посредством механизма банкротства. В связи с этим фонд 9 июня подал в Арбитражный суд Московской области исковые заявления о банкротстве пяти компаний-застройщиков группы. Механизм позволяет, в том числе, рассматривать возможность привлечения к достройке объектов нового застройщика.

В случае признания компаний-застройщиков ГК Urban Group банкротами, финансирование строительства будет возобновлено в течение двух-трех месяцев с использованием ресурсов фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства.

За 5 лет в Московской области решили проблемы почти 20 тысяч соинвесторов, сдали около 120 объектов долгостроя, привлекли более 50 миллиардов рублей внебюджетных средств. Сейчас в регионе остается 37 проблемных объектов, где есть 6,9 тысячи дольщиков.