РИАМО - 5 июл. По просьбам жителей Московской области губернатор Андрей Воробьев решил ввести с 1 сентября новую льготу для всех жителей региона старше 60 лет по бесплатному проезду в Москве на общественном транспорте.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в четверг традиционно выступил перед депутатами Московской областной думы и поблагодарил их за совместную работу.

«На встречах в Наро-Фоминске и Солнечногорске, в Долгопрудном ко мне часто подходят люди старшего поколения и говорят, как для них важен бесплатный проезд в Москве. Мы должны слышать то, что требуют от нас люди. Сегодня у нас есть возможность выполнить этот запрос. Предлагаю с 1 сентября ввести новую льготу по бесплатному проезду в Москве на общественном транспорте для всех жителей Подмосковья, начиная с 60 лет и старше. Это коснется порядка 1,5 миллионов человек», - сказал Воробьев.

Он отметил, что это было непростым решением для регионального правительства.

«Но я принимаю это решение. И прошу вас его поддержать», - сказал Воробьев, обращаясь к депутатам Мособлдумы.

Парламентарии отреагировали на решение губернатора аплодисментами.

«Я слышу людей!» - заключил губернатор Подмосковья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев и мэр Москвы Сергей Собянин приняли решение о предоставлении всем пенсионерам Подмосковья и столицы права на бесплатный проезд в поездах пригородного сообщения с 1 августа 2018 года.

Кроме пенсионеров, воспользоваться данной льготой смогут почетные доноры, дети до 18 лет из многодетных семей (обучающиеся – до 23 лет) и один из их родителей; опекун или приемный родитель, который воспитывает ребенка-сироту; родители или другие законные представители детей-инвалидов; один из родителей инвалида с детства, который сейчас получает образование – вплоть до достижения им 23 лет.

В общей сложности право бесплатного проезда получат 2,8 миллиона человек, в том числе 1,2 миллиона жителей Московской области и 1,6 миллиона жителей Москвы.

Мособлдума приняла закон о бесплатном проезде на электричках для подмосковных пенсионеров>>