РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 5 июл. В Дзержинском возле многоквартирного дома на площади Дмитрия Донского заменят старые лавочки по просьбе местной жительницы, сообщил «РИАМО в Люберцах» заместитель главы администрации муниципалитета Константин Карпов.

«К нам в администрацию обратилась жительница дома №3 на площади Дмитрия Донского в Дзержинском. Она попросила старые, облупившиеся лавочки заменить на новые. Выполним это до конца июля», – сказал Карпов.

Он добавил, что также возле подъезда перенесут мусорные урны. Сейчас они стоят за ограждением, это неудобно для жителей.

«Урны перенесем до завтрашнего дня (6 июля – ред.)», – заключил Карпов.