РИАМО - 5 июл. Подмосковные власти решают проблему обманутых дольщиков в регионе в ручном режиме, эта работа ведется системно, сообщил в четверг губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в четверг традиционно выступил перед депутатами Московской областной думы и поблагодарил их за совместную работу.

«Вызов, с которым мы должны справиться – это обманутые дольщики. Мы системно решаем проблему обманутых дольщиков. Ключи от квартир уже получили порядка 21 тысячи жителей, достроено 120 объектов. Но стройки прошлых лет дали нам еще порядка 7,5 тысяч дольщиков. Каждую ситуацию мы сопровождаем в ручном режиме, стремимся найти наиболее подходящее решение», - сказал Воробьев.

Он отметил, что в областном Минстрое проблемные стройки курирует специальное подразделение.

Ранее Воробьев сообщал, что федеральные ведомства помогут решить проблему обманутых дольщиков в Подмосковье. Региональные власти, в свою очередь, прикладывают максимальные усилия для того, чтобы люди получили свои квартиры. При этом власти регулярно проводят встречи с обманутыми дольщиками и стараются найти разные способы решения проблемы.

«Где-то это деньги, где-то мы предлагаем новым нашим стратегическим партнерам-застройщикам взять достроить объекты. Но везде необходимо соблюсти юридическую чистоту процесса», - отмечал ранее губернатор.