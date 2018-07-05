РИАМО - 5 июл. В связи с истечением срока полномочий членов избирательных комиссий Подмосковья их состав изменен на 70%, всего в избирательных комиссиях региона задействованы порядка 40 тысяч человек, сообщила журналистам в четверг председатель Мособлизбиркома Эльмира Хаймурзина.

«У нас поменялось 70% состава участковых избирательных комиссий, потому что вышел срок полномочий. В структуре избирательных комиссий только в качестве членов избирательных комиссий работает 40 тысяч человек. У нас больше всего в регионе участковых избирательных комиссий», – сказала Хаймурзина.

Она добавила, что члены избирательных комиссий всех уровней проходят необходимое обучение с разбором практических ситуаций.

«Мы должны сделать все, чтобы сама избирательная система была готова к тому, чтобы обеспечить на качественном уровне единый день голосования», – отметила Хаймурзина.

Ранее она сообщила, что документы в Мособлизбирком для регистрации на выборы губернатора Подмосковья подали: партия «Единая Россия» на Андрея Воробьева, «Справедливая Россия» на Игоря Чистюхина, «РОСТА» на Бориса Надеждина, «Альянс Зеленых» на Валерию Белову, ЛДПР на Кирилла Жигарева и КПРФ на Константина Черемисова.

Выборы губернатора Подмосковья состоятся 9 сентября. Также в этот день состоятся муниципальные выборы: пройдут 43 избирательных компании в 19 муниципальных образованиях региона.