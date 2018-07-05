РИАМО - 5 июл. Заработную плату с 1 сентября увеличат на 15% врачам и среднему медицинскому персоналу в Московской области, кроме этого, каждый молодой учитель и классный руководитель получит прибавку в виде 5 тысяч рублей, сообщил в четверг губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в четверг традиционно выступил перед депутатами Московской областной думы и поблагодарил их за совместную работу.

«С этого года врачи наиболее дефицитных специальностей – участковые терапевты и педиатры – получают плюс 32 тысячи рублей к основной зарплате. Также с 1 сентября мы повышаем зарплаты врачам и среднему медперсоналу на 15%», - сказал Воробьев.

Он добавил, что повышение зарплаты на 15% ждет и работников муниципальных учреждений культуры. А каждый молодой учитель и классный руководитель получит прибавку – плюс 5 тысяч рублей.

Воробьев уточнил, что в регионе преображают детские и взрослые поликлиники, их ремонт закончится к 2019 году. Следующий этап – это стационары.

«Мы также приступаем к созданию многопрофильного госпиталя в Балашихе – это будет стоить бюджету порядка 10 миллиардов рублей. Но мы понимаем, что какие красивые стены мы бы не построили, без квалифицированных кадров качественная медицина невозможна. Поэтому мы ввели такую программу, как «Социальная ипотека». Ею уже воспользовались почти 600 медиков», - подчеркнул губернатор.