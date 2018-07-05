РИАМО - 5 июл. Прием заявлений по системе «мобильного избирателя» в Московской области для участия в выборах губернатора региона начнется с 25 июля, сообщила журналистам в четверг председатель Мособлизбиркома Эльмира Хаймурзина.

«С 25 июля любой гражданин, в нашем случае – это житель Подмосковья, который прописан в одном месте, а проживает в другом, может воспользоваться несколькими способами. С 25 июля по 5 сентября можно прийти в любую территориальную избирательную комиссию. Также можно воспользоваться порталом госуслуг или прийти в любой многофункциональный центр и написать заявление», – сказала Хаймурзина.

Она добавила, что с 29 августа данная процедура будет находиться «еще ближе к избирателям», когда в каждом участковом избирательном участке рядом с домом.

В период с 6 по 8 сентября воспользоваться системой «мобильный избиратель» можно будет исключительно в УИК по местонахождению.

«У нас по области будет достаточное количество таких пунктов, в ТИКах будет работать 106 пунктов по приему таких заявлений, более 40 пунктов приема таких заявлений будет в МФЦ. Соответственно, в каждом УИКе более 4 тысяч», – заключила Хаймурзина.

Ранее она сообщила, что документы в Мособлизбирком для регистрации на выборы губернатора Подмосковья подали: партия «Единая Россия» на Андрея Воробьева, «Справедливая Россия» на Игоря Чистюхина, «РОСТА» на Бориса Надеждина, «Альянс Зеленых» на Валерию Белову, ЛДПР на Кирилла Жигарева и КПРФ на Константина Черемисова.

Выборы губернатора Подмосковья состоятся 9 сентября. Также в этот день состоятся муниципальные выборы: пройдут 43 избирательных компании в 19 муниципальных образованиях региона.