РИАМО - 5 июл. Одиннадцать современных комплексов переработки отходов (КПО) появятся в Подмосковье к первому кварталу 2019 года, заявил в четверг губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в четверг традиционно выступил перед депутатами Московской областной думы и поблагодарил их за совместную работу.

«Другой серьезный вызов – это создание современной, цивилизованной системы обращения с отходами. Мы понимаем, что без серьезных преобразований в этой сфере, мы не добьемся успеха. И мы знаем, как это сделать, у нас есть конкретная дорожная карта. С сентября по 1 квартал 2019 года откроем 11 современных КПО. Это полный комплекс переработки отходов, которых не существует нигде», - сказал Воробьев.

Он отметил, что также к 2019 году в регионе вводится повсеместный раздельный сбор мусора.