РИАМО - 5 июл. Система торгов в Подмосковье стала прозрачной, что позволило достроить школы, отремонтировать сельские клубы и школы искусств, сообщил в четверг губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в четверг традиционно выступил перед депутатами Московской областной думы и поблагодарил их за совместную работу.

«Мы также выстроили более эффективную и прозрачную систему торгов. На средства, которые удалось высвободить в результате всех этих мер, мы достроили семь школ в Подольске, Звенигороде, Наро-Фоминске, Королеве, Мытищах и Чехове. Отремонтировали семь сельских клубов и две школы искусств», - сказал Воробьев.

Он отметил, что благодаря совместным усилиям финансовая ситуация изменилась.

«Бюджет стабильно растет. Дополнительные доходы дали нам возможность в этом году выплатить всем жителям Подмосковья старше 70 лет по 5 тысяч рублей», - добавил Воробьев.