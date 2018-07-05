РИАМО - 5 июл. В Московской области наградили лучших сотрудников и коллективы промышленных предприятий в рамках проведения форума «День промышленника Московской области», передает корреспондент РИАМО.

В четверг в доме правительства Московской области проходит форум «День промышленника – 2018» с участием представителей власти, инвесторов и предпринимателей.

«Коллеги, еще раз хотел поздравить вас с нашим праздником. Хотел бы пожелать вам успехов, оставаться такими же эффективными и целеустремленными, а самое главное, такими же подмосковными настоящими патриотами своей малой родины и большой, какими вы являетесь в настоящий момент», – сказал заместитель председателя правительства Московской области – министр инвестиций и инноваций региона Денис Буцаев.

В рамках мероприятия знаком «За заслуги перед Московской областью III степени» наградили генерального директора ЗАО «Бецема» Сергея Трифонова. Звание «Заслуженный работник промышленности Московской области» получили два представителя предприятий Подмосковья. Почетной грамотой губернатора Московской области награжден слесарь механосборочных работ ООО «Масса». Благодарность губернатора Подмосковья объявлена трем коллективам подмосковных предприятий, а также трем сотрудникам предприятий.

В рамках ежегодной премии, посвященной Дню промышленника Московской области в номинации «Лидер промышленного производства» награды вручили представителями АО «Корпорации «Тактическое ракетное вооружение» и АО «НПО Энергомаш». В номинации «Региональный лидер по темпам промышленного развития» был награжден Солнечногорский муниципальный район. В номинации «Инвестиционный лидер в промышленном производстве» награда была вручена ООО «Компания Металл Профиль».

Также во время мероприятия промышленники Подмосковья получили награды от Российского союза промышленников и предпринимателей и Московского областного союза промышленников предприятий.

Главными темами деловой повестки форума являются приоритетные направления подготовки промышленных кадров для производств Московской области, государственные меры поддержки для развития экспорта и повышение качества экспортного продукта области.

День промышленника – эффективная дискуссионная площадка для обсуждения ключевых тенденций отрасли, поиска новых партнеров и инновационных решений в области региональной промышленности. Организатором форума выступает министерство инвестиций и инноваций Московской области.