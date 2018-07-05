РИАМО - 5 июл. Порядка 11 тысяч представителей региональной и муниципальной власти сократили в Подмосковье с 2015 года в целях оптимизации расходов бюджета, сообщил в четверг губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в четверг традиционно выступил перед депутатами Московской областной думы и поблагодарил их за совместную работу.

«Другое сложное решение – отмена льготного проезда по Москве. Почему мы приняли это решение? Мы все помним сложную экономическую ситуацию 2015 года: санкции, снижение курса рубля. Это было время, когда нам приходилось оптимизировать расходы и направлять деньги на самые кричащие проблемы: на ликвидацию дефицита лекарств, на адресную поддержку людей старше 70 лет и на все, что связано с детьми. Конечно, мы начали с себя – с регионального правительства и муниципалитетов. Мы сократили порядка 11 тысяч чиновников и урезали расходы на содержание управленческого аппарата, заметно сократили количество автомобилей», - сказал Воробьев.

Он отметил, что Подмосковье достигло наилучшего показателя по стране по числу государственных и муниципальных служащих на 10 тысяч жителей.

«По итогам 2017 года мы занимаем первое место в этом рейтинге, наш показатель - 15,8 на 10 тысяч жителей, второе место – Москва, 16,02», - заключил Воробьев.