РИАМО - 5 июл. Благодаря проделанной работе правительства Московской области за последние пять лет бюджет регионального здравоохранения вырос на 45%, сообщил в четверг губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в четверг традиционно выступил перед депутатами Московской областной думы и поблагодарил их за совместную работу.

«В здравоохранении мы уже сделали много, а предстоит сделать еще больше. За 5 лет бюджет этой сферы вырос на 45%: с 122 миллиардов в 2014 году – до 176 миллиардов в 2018 году. Мы создали 22 сосудистых центра – и на 38% снизили потери от инфарктов и инсультов. Это плюс 20 тысяч спасенных жизней. Мало, кто помнит, что еще в 2013 году мы были одними из аутсайдеров по этому направлению», - сказал Воробьев.

В регионе также завершили большую программу и построили пять центров материнства и детства. Буквально на днях первый из них – Наро-Фоминский перинатальный центр – отмечал год со дня открытия.

«Раньше 10 тысяч женщин были вынуждены ехать в Москву за качественной медицинской помощью. Мало кто знает, но бюджет региона ежегодно терял от этого 1,5 миллиарда рублей. А сегодня уже к нам в Подмосковье едут рожать из Москвы, Калужской области и других регионов», - подчеркнул Воробьев.