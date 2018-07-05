РИАМО - 5 июл. Шесть политических партий представили в Мособлизбирком документы для регистрации кандидатов на пост губернатора Московской области, сообщила журналистам в четверг председатель Мособлизбиркома Эльмира Хаймурзина.

«У нас сегодня заканчивается очередной этап подачи документов потенциальными кандидатами для регистрации в качестве кандидатов на должность губернатора. По состоянию на сегодняшнее утро мы имеем шесть пакетов документов от шести региональных отделений политических партий», – сказала Хаймурзина.

Она уточнила, что документы подали «Единая Россия» на Андрея Воробьева, «Справедливая Россия» на Игоря Чистюхина, «РОСТА» на Бориса Надеждина, «Альянс Зеленых» на Валерию Белову, ЛДПР на Кирилла Жигарева и КПРФ на Константина Черемисова.

«Крайний срок подачи документов о регистрации – сегодня, 18:00. У нас есть еще четыре партии, которые провели партийные конференции, но документы еще не сдали. Затем сразу же начнет работу рабочая группа в избирательной комиссии Московской области по проверке данных документов. Думаю, что под конец дня 15 июля будем иметь полный список кандидатов в губернаторы Московской области», – добавила Хаймурзина.

Выборы губернатора Подмосковья состоятся 9 сентября. Также в этот день состоятся муниципальные выборы: пройдут 43 избирательных компании в 19 муниципальных образованиях региона.