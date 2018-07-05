РИАМО - 5 июл. Московская область поднялась с 62 на четвертое место в стране по темпам роста заработной платы, Подмосковье входит в десятку инвестиционно привлекательных регионов России, сообщил в четверг губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в четверг традиционно выступил перед депутатами Московской областной думы и поблагодарил их за совместную работу.

«Сегодня Подмосковье вошло в десятку лучших регионов страны по инвестиционной привлекательности. Мы переместились с 62 на четвертое место по темпам роста заработной платы. Наш индустриальный регион перешел с 38 на девятое место по производству овощей в теплицах. И к концу этого года планируем войти в тройку лидеров», - сказал Воробьев.

Он отметил, что в Московской области строятся крупные заводы, в частности, Mercedes.

«Стали реальностью завод Mercedes в Солнечногорске, современный завод «Черкизово» в Кашире, начинает свою работу мегаферма TH Milk в Волоколамском районе», - уточнил губернатор.

По его словам, в Московской области активно развиваются индустриальные парки.

«Мы стартовали с 15 индустриальных парков и площадок, а сегодня их уже 70. Заполнена и даже расширена особая экономическая зона в Дубне, которая в прошлом году заняла первое место в стране по инвестиционной активности. Открыты еще две зоны в Ступине и Фрязине. И идет работа по созданию четвертой ОЭЗ в Кашире. Это важная и востребованная у бизнеса инфраструктура», - сказал Воробьев.

Ранее Воробьев назвал создание новых высокотехнологичных рабочих мест одной из стратегических задач для Подмосковья.