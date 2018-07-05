РИАМО - 5 июл. В подмосковном городе Электросталь, который отмечает в этом году свое 80-летие, планируется благоустроить отрезок проспекта Ленина от здания культурного центра «Октябрь» до площади Ленина перед Ледовым дворцом спорта «Кристалл», говорится в сообщении пресс-службы Главархитектуры Московской области.

Сегодня общественное пространство представляет собой бульвар, окруженный с двух сторон проезжими частями. Для формирования комфортного общественного пространства центральной части города, в первую очередь, проектом предполагается расширить пешеходную зону, вдоль которой будут высажены новые деревья и кустарники, размещены городская мебель и малые архитектурные формы, установлено современное уличное освещение. С обеих сторон бульвара появятся велодорожки.

«Реконструируемая пешеходная зона соединит два основных центра Электростали – общественно-деловой и культурный – и станет основной пешеходной осью между ними. Общественное пространство будет дополнено озеленением, станет приятным для отдыха местных жителей. Площадь благоустройства в общей сложности составит 3,6 гектара», – сказал начальник Главного управления архитектуры и градостроительства Московской области Владислав Гордиенко.

Также он отметил, что проект выполнен в рамках программы по формированию комфортной городской среды. Его особенностью является узорное мощение, с его помощью формируется развлекательный лабиринт. Кроме того, в мощение предусмотрена вставка декоративных медальонов с изображением планет Солнечной системы, а также солнечных часов, – все элементы в комплексе формируют тематическую зону «Солнечная система». Также пространство будет дополнено уличной навигацией, а в перспективе и арт-объектами.

В рамках организации еще одной тематической зоны «Место встречи», где очень удобно, к примеру, назначать свидания, предполагается установка декоративных часов на стойке.

«Реконструкция бульвара на Проспекте Ленина начнется уже в ближайшее время. Благоустроенное пространство не только украсит центральную часть города Электросталь, но и оживит территорию за счет формирования разных тематических зон. Пространство будет нацелено на удобство пешеходов за счет формирования безбарьерной среды и ограничений по движению транспорта, что несомненно привлечет больше любителей прогуляться пешком или на велосипеде», – пояснил главный архитектор Московской области Михаил Хайкин.