РИАМО - 5 июл. На территории Московской области каждый год создают порядка 50 тысяч рабочих мест, сообщил в четверг губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в четверг традиционно выступил перед депутатами Московской областной думы и поблагодарил их за совместную работу.

«Мы ежегодно создаем порядка 50 тысяч рабочих мест. Новые рабочие места и увеличение заработной платы дают существенный прирост по НДФЛ. Только за 2017 год мы получили 211 миллиардов рублей. Это на 37% больше, чем в 2013-м. А налог на прибыль вырос почти на 47%. И составил порядка 143 миллиардов рублей», - сказал Воробьев.

Он также уточнил, что Подмосковье вышло на четвертое место по темпам роста зарплаты.

Ранее Воробьев заявлял, что создание новых высокотехнологичных рабочих мест является стратегической задачей для Подмосковья.