РИАМО - 5 июл. Валовый региональный продукт Подмосковья вырос почти в 1,5 раза с 2012 по 2017 годы, сообщил в четверг губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в четверг традиционно выступил перед депутатами Московской областной думы и поблагодарил их за совместную работу.

«С 2012 по 2017 годы валовой региональный продукт Подмосковья вырос почти в 1,5 раза. И прогнозно составил 3,9 триллиона рублей (в 2012 году – 2,36 триллиона). По его объему мы поднялись на второе место в стране (Москва – 14,9 триллиона)», - сказал Воробьев.

Он добавил, что бюджет Подмосковья сейчас также второй по объему в стране.

«Мы начинали с 454 миллиардов рублей в 2013 году и уже к следующему году планируем приблизиться к отметке в 700 миллиардов. Если сохраним набранный темп, то к 2025 году возьмем планку в триллион», - подчеркнул губернатор.

Ранее Воробьев сообщил, что объем бюджета Подмосковья каждый год растет на 40-50 миллиардов рублей, этот показатель планируют увеличивать, в том числе создавая в регионе производство и инфраструктуру.