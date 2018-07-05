РИАМО - 5 июл. Офисы Московского областного единого информационно-расчетного центра соответствует стандартам обслуживания на 95,7% по итогам первого полугодия 2018 года, говорится в сообщении пресс-службы заместителя председателя правительства Московской области Дмитрия Пестова.

«По поручению губернатора Андрея Воробьева ведется планомерная работа по повышению качества обслуживания в клиентских офисах Московского областного единого информационно-расчетного центра. Если в 2014 году (на начальном этапе работы центра) офисы соответствовали стандартам обслуживания на 70%, то по итогам первого полугодия 2018 года этот уровень составляет уже 95,7%», – говорится в сообщении.

Контроль за работой офисов осуществляется в том числе посредством тайных проверок, осуществляемых сторонними организациями. Проверяющие обращают внимание на соблюдение единых корпоративных стандартов обслуживания в офисах.

Согласно стандартам, ожидание приема не должно превышать 15 минут, обслуживание производится в режиме «одно окно – одно обращение», в офисе обязательно наличие пандусов, электронного табло, терминалов для оплаты, соблюдение единого стиля одежды персонала и многих других критериев.

Московский областной единый информационно-расчетный центр работает на территории 60 муниципальных образований Подмосковья. На обслуживании МособлЕИРЦ находится уже более 2,4 миллиона лицевых счетов – это порядка 87% от общего количества лицевых счетов плательщиков за коммунальные услуги в регионе.