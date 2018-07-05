РИАМО – 5 июл. Известный российский музыкант, гитарист группы «Моральный кодекс» Николай Девлет-Кильдеев был экстренно госпитализирован в одну из столичных больниц, сообщает Mash.



«Врачи поставили музыканту диагноз «инфаркт миокарда». Сейчас Николай находится в реанимации, он в тяжелом состоянии», – говорится в сообщении.



Девлет-Кильдеев – автор большинства песен «Морального кодекса» и записал с группой несколько альбомов. Кроме того, он также участвовал в создании одного из альбомов группы «Любэ».