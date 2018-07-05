РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 5 июл. Руководитель Госжилинспекции Московской области Вадим Соков в четверг поручил управляющей компании устранить нарушения теплового контура на общедомовых дверях в доме на Лесной улице в подмосковном Дзержинском, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

В четверг Соков проинспектировал готовность нескольких многоквартирных (МКД) домов к отопительному сезону в Дзержинском. В частности, он проверил дом №20 на Лесной улице.

«Госжилинспекция Московской области активно создает институт общественных контроллеров. В проверках готовности МКД к отопительному периоду вместе с жилищными инспекторами участвуют председатели советов дома. В доме №20 на Лесной улице (в Дзержинском – ред.) выявили нарушения теплового контура на торговых дверях. Поручили УК устранить недочеты», – сказал Соков.

По его словам, также в подвале инспекторы обнаружили навалы мусора, деревянные столы. Соков отметил, что это потенциально пожароопасные материалы, их надо убрать. Также инспекторы проверили окна в подъездах и входную дверь.

В настоящее время в Московской области полным ходом проводится подготовка жилого фонда к эксплуатации в зимний период. От готовности жилых домов зависит безаварийная эксплуатация МКД и соответственно комфортное проживание собственников жилых помещений. Подготовка МКД к зиме начинается практически сразу после окончания предыдущего отопительного периода.

В Московской области сейчас насчитывается 54 111 МКД. Госжилинспекция выборочно проверяет до 30% домов.