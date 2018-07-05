РИАМО - 5 июл. Оптово-распределительный центр для хранения и упаковки сельхозпродукции построят в подмосковном Домодедове, ввод объекта в эксплуатацию позволит создать 180 новых рабочих мест, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

«Министерством строительного комплекса Московской области выдано разрешение на строительство оптово-распределительного центра для хранения, первичной переработки, приема, упаковки сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в городском округе Домодедово», – сказал министр регионального Стройкомплекса Руслан Тагиев.

Согласно утвержденному проекту в четырехэтажном здании на площади более 45 тысяч квадратных метров разместятся зоны производственных и складских площадей, административные и вспомогательные помещения. На прилегающей территории будут обустроены подъездные пути, стоянка для грузового транспорта, места для проведения разгрузочно-погрузочных работ.

Застройщиком объекта выступает ООО «Трио-Инвест». Объем инвестиций в проект составит порядка 1,2 миллиарда рублей. Срок действия разрешения на строительство – до марта 2020 года.

«Данный инвестпроект находится на сопровождении Центра содействия строительству. Ввод объекта в эксплуатацию позволит создать 180 новых рабочих мест», – отметил Тагиев.