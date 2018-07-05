РИАМО - 5 июл. Городская усадьба начала XIX века в Басманном районе столицы выставлена на торги по льготной ставке аренды, говорится в сообщении пресс-службы департамента городского имущества Москвы.

«Департамент выставил на торги по льготной ставке аренды 1 рубль за квадратный метр в год объект культурного наследия «Городская усадьба, начало XIX века – Флигель», расположенный в Басманном районе Москвы по адресу: Гороховский переулок, дом 19, строение 4», – сказал руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Усадьба представляет собой одноэтажное нежилое здание общей площадью 242,4 квадратных метра, являющееся объектом культурного наследия федерального значения. Начальный размер годовой арендной платы составляет 2,13 миллиона рублей.

Заявки в аукционе принимаются до 17 августа. Торги пройдут 23 августа 2018 года.