РИАМО – 5 июл. Независимый топливный союз проанализировал исследование Федерации автомобилистов России (ФАР), которое обнаружило недолив топлива на заправках, и выявил в нем ряд несостыковок, сообщает Газета.ru.

По словам президента топливного союза Павла Баженова, проблема недолива топлива существует, однако она не такая масштабная, как это указано в материалах ФАР.

«Мы не отрицаем, что существует проблема недолива, но она не такая распространенная, как пытаются показать представители ФАР. Надо отдать должное службам Росстандарта, которые отслеживают ситуацию на АЗС. И у регулятора есть достаточный инструментарий для воздействия на нерадивых владельцев – оборотные штрафы», – сказал Баженов.

Он также добавил, что Независимый топливный союз намерен подать иск в суд в отношении ФАР по статье УК «Клевета, содержащаяся в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении или средствах массовой информации».

По данным Федерации автовладельцев России, три четверти российских заправок недоливают топливо. В результате мошенничества реальная стоимость бензина на некоторых АЗС может составлять 55 рублей за литр вместо 44-45 рублей.