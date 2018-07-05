РИАМО - 5 июл. На территории Московского камнеобрабатывающего комбината (МКК) в подмосковном Долгопрудном планируют построить жилье, коммерческие объекты и социальную инфраструктуру, а также создать парковую зону с набережной, пишет в четверг газета «Коммерсант».

«На месте МКК на Заводской улице в подмосковном Долгопрудном будет реализован проект, предусматривающий создание парковой зоны с набережной: под это будет отведено 12,7 гектара, еще на 20 гектарах планируется построить 416 тысяч квадратных метров», – говорится в материале.

Девелопером проекта выступает ГК «Гранель». Согласно планам компании, на жилье придется 300 тысяч квадратных метров, на коммерческую недвижимость отводится 72 тысячи квадратных метров и на социальную инфраструктуру – 44 тысячи квадратных метров.

Реализация этого проекта, по расчетам «Гранель», займет пять лет, а инвестиции в него составят 22 миллиарда рублей. Продавать здесь жилье комфорт-класса компания в дальнейшем планирует по 80-90 тысяч рублей за квадратный метр.

МКК существует с 1937 года и специализируется на производстве изделий из природного камня. В 1990-х годах предприятие было акционировано, но продолжало активно работать: его продукция использовалась при строительстве многих знаковых объектов: храма Христа Спасителя, станций Московского метрополитена, при обустройстве Манежной площади и Поклонной горы. Впоследствии территорию комбината контролировали структуры «Интеко» и СУ-155.