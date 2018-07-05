РИАМО – 5 июн. Взрослым россиянам начали в 2,3 раза чаще ставить диагноз «ожирение», который может спровоцировать сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет и сократить продолжительность жизни, пишет в четверг газета «Известия».

«Уровень заболеваемости ожирением в 2016 году достиг 285,85 случая на 100 тысяч человек взрослого населения. Это максимальный показатель за пять лет. С 2012-го он вырос в 2,3 раза. Показатель 2017-го еще не подсчитан, но в Роспотребнадзоре уверены, что он продолжил расти», – говорится в статье.

Сегодня в рационе более чем у 90% населения избыточное количество простых углеводов, что может способствовать развитию ожирения, сердечно-сосудистых заболеваний, новообразований и сахарного диабета. Вклад питания в развитие этих болезней составляет от 30 до 50%.



Во всех развитых странах в последнее десятилетие наблюдается рост распространенности ожирения, считает главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян. Это происходит из-за повышения доходов населения и, соответственно, доступности продуктов. А культуры правильного питания в России пока нет, да и люди стало мало двигаться, добавил он.



За последние 15 лет ожирение больше коснулось мужчин, чем женщин, отметила ведущий научный сотрудник ФИЦ питания и биотехнологии Алла Погожева.

По ее словам, россияне недостаточно занимаются физкультурой и спортом, а также едят мало овощей и фруктов. А они питательны и низкокалорийны — на 90% состоят из воды. Эти продукты люди заменяют жирами, например, кондитерскими изделиями. По словам эксперта, жиров в рационе не должно быть больше 30%.



Ожирение является серьезным хроническим заболеванием, которое вызывает массу осложнений. С ним ассоциированы такие заболевания, как сахарный диабет второго типа, артериальная гипертензия, ишемическая болезнь сердца, атеросклероз. На фоне ожирения значительно увеличивается риск развития инфарктов и инсультов, более чем в два раза возрастает риск преждевременной смерти, заключают эксперты.