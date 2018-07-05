РИАМО – 5 июл. Средняя цена смартфонов на российском рынке по итогам первого полугодия 2018 года выросла на 20%, это объясняется как удачным стартом флагманов Samsung, так и продажами Apple, пишет в четверг газета «Коммерсант».



«Рынок смартфонов в России по итогам первого полугодия 2018 года достиг более 195 миллиардов рублей и около 12,7 миллиона штук, что выше на 23% в деньгах и 1% в штуках, чем за аналогичный период прошлого года. Средняя цена на смартфоны оказалась выше на 20%, чем годом ранее, за счет роста спроса на более дорогие модели, отметили представители сетей», – говорится в статье.



Эти оценки подтверждают в рознице МТС, где средняя цена смартфона в январе—июне выросла на 20,2%, до 15,3 тысячи рублей. В рознице «Вымпелкома» средняя цена выросла на 27%.



Россияне все меньше покупают бюджетных моделей до 5 тысяч рублей, их доля в натуральном выражении за год снизилась почти вдвое, указывают в «М.Видео» и «Эльдорадо». Лучшую же динамику демонстрируют смартфоны в диапазоне 10-20 тысяч рублей, в основном китайских производителей.



По итогам полугодия Samsung в натуральном выражении занял 22,2% рынка смартфонов. На втором месте Huawei с 16,7%, на третьем — Apple с 12,9%. Apple остается лидером в денежном выражении с долей 34,9%.



По сравнению с аналогичным периодом прошлого года Apple удалось увеличить выручку на 30%, отметили в МТС. На втором месте Samsung с долей в 27,2%, прирост которого в деньгах составил 12%. Замыкает тройку Huawei, которому удалось увеличить продажи на 165% и занять 15,9% рынка.



Рост средней цены устройств связан с более успешным стартом Samsung Galaxy S9 и S9+, чем S8 и S8+ годом ранее. Одновременно Huawei укрепил позиции за счет удачного старта Huawei P20 и Honor 10. В целом по итогам полугодия наиболее популярные китайские производители (Huawei, Xiaomi, Nokia, Oppo и Vivo) в штуках заняли около трети рынка, то есть в полтора раза выше, чем годом ранее