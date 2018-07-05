РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 5 июл. В городском округе Котельники на базе физкультурно-оздоровительного комплекса прошел товарищеский матч по футболу между командами администрации города и ФК «Котельники», соперники сыграли вничью, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Игра прошла в поддержку сборной России по футболу, которая сыграет 7 июля с Хорватией в 1/4 финала чемпионата мира. Инициатором проведения матча выступил Андрей Булгаков, который и возглавил свою команду. В состав второй вошли профессиональные футболисты и любители. Счет соревнований открыла команда ФК «Котельники», после чего соперники ответили результативным броском. Итоговый счет игры – 5:5», – говорится в сообщении.

По словам Булгакова, буквально на днях наша сборная сыграет в четвертьфинале с Хорватией.

«Решили провести подобный товарищеский матч и поддержать наших футболистов. Невероятный эмоциональный подъем. Такие соревнования станем проводить регулярно», – отметил Булгаков.

Он также обсудил с представителями Федерации по футболу городского округа возможность проведения аналогичных соревнований с участием сотрудников предприятий города и учреждений, любителей спорта.

«Развитие спортивной базы является приоритетным вопросом для регионального правительства и местной власти», – подчеркнул Булгаков.

В конце лета в городском округе Котельники состоится открытие физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным залом в микрорайоне Силикат. Также врио главы неоднократно говорил, что в муниципальном образовании необходимо приводить к современным требованиям существующие стадионы и развивать социальную инфраструктуру.

Россия первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу FIFA. Игры принимают 11 российских городов. Мундиаль завершится 15 июля.