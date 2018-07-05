РИАМО - 5 июл. Московская областная избирательная комиссия планирует 20 июля определить исполнителя по техническому обслуживанию комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ), сообщила журналистам в четверг председатель Мособлизбиркома Эльмира Хаймурзина.

«Исполнитель по обслуживанию КОИБов будет определен 20 июля путем электронного аукциона», - сказала Хаймурзина.

Ранее она сообщала, что на губернаторских выборах в Подмосковье планируют задействовать порядка 1,7 тысячи КОИБов 2010-го и 2017-го годов.

Выборы губернатора Московской области состоятся 9 сентября 2018 года.