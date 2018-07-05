РИАМО - 5 июл. Строительство нового участка Люблинско-Дмитровской линии метро от станции «Селигерская» до станции «Лианозово» планируется завершить в 2022 году, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«Протяженность нового участка Люблинско-Дмитровской линии метро составит около 3,7 километра. На нем разместятся две станции: «Улица 800-летия Москвы» и «Лианозово». Строительство участка планируется завершить в 2022 году», – сказал заместитель мэра Москвы, глава департамента градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

По словам главы Стройкомплекса, обе станции построят открытым способом, а перегоны «пройдут» с помощью тоннелепроходческих механизированных комплексов.

Станция «Улица 800-летия Москвы» расположится вдоль Дмитровского шоссе между улицей 800-летия Москвы и Яхромским проездом. «Лианозово» – правее Дмитровского шоссе напротив Вагоноремонтной улицы.

В апреле этого года был определен подрядчик на строительство нового участка Люблинско-Дмитровской линии. Победителем конкурса стала компания «Мосметрострой».

Хуснуллин подчеркнул, что в дальнейшем линия будет продлена еще на одну станцию в поселке Северный. В настоящее время ведется проектирование этого участка.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявлял о продлении еще одной линии метро – Калининско-Солнцевской, которая в перспективе дотянется до Внукова.