РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 5 июл. Минстрой Подмосковья выдал разрешение на строительство административно-складского комплекса в деревне Мотяково городского округа Люберцы, в проект будет инвестировано около 180 миллионов рублей, говорится в сообщении пресс-службы министерства.

«Министерство строительного комплекса Московской области выдало разрешение на строительство административно-складского комплекса вблизи деревни Мотяково городского округа Люберцы. Ввод объекта в эксплуатацию позволит создать 35 новых рабочих мест. Застройщиком объекта выступает ООО «Торговая база Стандарт». Объем инвестиций в проект составит порядка 180 миллионов рублей», – сказал министр строительного комплекса Московской области Руслан Тагиев.

Согласно утвержденному проекту, в здании переменной этажности (1-3 этажа), на площади более 12 тысяч квадратных метров разместятся складские площади, административные и вспомогательные помещения. На прилегающей территории будут обустроены подъездные пути, стоянка для грузового транспорта, места для проведения разгрузочно-погрузочных работ.

Срок действия разрешения на строительство – до июня 2019 года.