РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 5 июл. В городском округе Люберцы за июнь в спортивных мероприятиях поучаствовали порядка 6,5 тысяч жителей, сообщил «РИАМО в Люберцах» глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«За июнь (2018 года – ред.) в городском округе Люберцы провели 46 спортивных мероприятий, в которых приняли участие порядка 6,5 тысяч жителей», - сказал Ружицкий.

Он добавил, что 2 июня в рамках проекта «Спорт – в каждый двор» прошло масштабное мероприятие для жителей микрорайона Самолет. Праздник собрал более 500 люберчан. Шестнадцатого июня на территории вейк-парка в Краскове впервые прошел открытый чемпионат городского округа по вейкбордингу. Более 30 вейкбордистов из Москвы, Московской области, Челябинска, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода приняли участие в мероприятии.

«Двадцать четвертого июня на берегу Большого Кореневского карьера в поселке Красково состоялось открытие Центра пляжных видов спорта. Более 200 спортсменов из разных городов Подмосковья присоединились к празднику», – отметил Ружицкий.

Он также напомнил, что 30 июня в рамках международного Олимпийского дня на стадионе «Торпедо» прошел спортивный праздник «День Олимпийских видов спорта», в нем приняли участие 11 спортивных федераций, четыре спортивные школы, две общественные организации. В этот же день для зрителей и участников фестиваля прошли мастер-классы, показательные выступления, турниры и эстафеты. В празднике приняли участие более 500 человек.