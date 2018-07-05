РИАМО - 5 июл. За первое полугодие 2018 года в Подмосковье семью обрели свыше 1 тысячи детей-сирот, в регионе работает 72 школы подготовки приемных семей, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области Ольги Забраловой.

«С начала года органы опеки и попечительства министерства образования Московской области устроили в приемные семьи уже более 1 тысячи детей-сирот», – сообщила Забралова.

Как отметила первый зампред областного правительства, всего в Подмосковье насчитывается чуть более 4 тысяч приемных семей, 190 из которых созданы в этом году.

Всего в регионе проживает порядка 25 тысяч детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из них в замещающих семьях воспитываются более 15,6 тысячи ребят. Кроме того, более 8,5 тысяч детей воспитываются в семьях усыновителей.

«В регионе работает 72 школы подготовки приемных семей. С начала года их посетило уже более 1,2 тысячи потенциальных усыновителей. Занятия в них проводят психологи, социальные педагоги, медики, юристы. Подмосковные службы для сопровождения замещающих семей регулярно показывают свою эффективность. За первое полугодие почти 500 человек, прошедших школу приемных родителей, взяли детей, оставшихся без попечения родителей», – резюмировала Забралова.